Bonus decoder DVB-T2 2026 | requisiti importi e come richiedere il voucher

Guida al bonus decoder 2026: chi può richiederlo, quanto vale il voucher e come ottenere lo sconto per il DVB-T2. Con la firma del decreto ministeriale del 19 maggio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente dato il via a una misura di sostegno economico finalizzata ad accompagnare i cittadini nel passaggio alle tecnologie DVB-T2 e HEVC Main 10. Questo intervento non rappresenta solo una risposta agli obblighi normativi europei, ma si configura come un tassello fondamentale della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, mirando a garantire che nessuno resti escluso dai benefici della trasformazione digitale.... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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