Bonus nuovi nati in arrivo per 11.200 famiglie requisiti Isee e come fare domanda

Il bonus nuovi nati sarà disponibile per circa 11.200 famiglie, secondo quanto annunciato dall’Inps. L’ente ha confermato l’erogazione di un bonus una tantum e ha comunicato che circa il 62% delle domande già presentate sono state liquidate. Per accedere al beneficio, sono richiesti alcuni requisiti legati all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Le procedure per presentare domanda sono state rese note dall’ente.

Il bonus nuovi nati è in arrivo. L’Inps ha annunciato l’ erogazione del bonus una tantum e la liquidazione di circa il 62% delle domande presentate. Delle domande pervenute, l’80% è stato accolto e 40.932 famiglie hanno già ricevuto il contributo di 1000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo che può essere richiesto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. In tempi brevi, il bonus arriverà anche alle restanti 11.200 famiglie che lo hanno richiesto. Infatti, se la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, adozione o affidamento, servono altri 60 giorni circa di lavorazione per l’accoglimento della domanda e l’erogazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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