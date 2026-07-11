Bonus per le scuole paritarie | Importante svolta per le famiglie
Il 2 luglio è stato firmato un decreto interministeriale che attua il bonus per le scuole paritarie, previsto dalla legge di bilancio 2026. Questa misura mira a sostenere le famiglie con figli iscritti a istituti paritari. La disposizione rappresenta un intervento diretto volto a fornire un aiuto economico alle famiglie che frequentano queste scuole. Il decreto definisce le modalità di attuazione e i criteri di accesso al beneficio.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il 2 luglio scorso il decreto interministeriale che dà attuazione al cosiddetto “bonus paritarie”, la misura prevista dalla legge di bilancio 2026 (legge 1992025, articolo 1, comma 519) a sostegno delle famiglie con figli iscritti a scuole paritarie. Il provvedimento attende ora la controfirma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, passaggi necessari prima che le famiglie possano presentare domanda. La misura riconosce un contributo fino a 1.500 euro per studente alle famiglie con Isee non superiore a 30.000 euro, con figli iscritti alla scuola secondaria di primo grado o al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado di un istituto paritario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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