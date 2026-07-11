Bomber Cerri sposa il progetto dell’Arezzo | Qui per vincere mi hanno voluto con forza

Alberto Cerri ha firmato con l’Arezzo, diventando ufficialmente un nuovo giocatore della squadra. L’attaccante ha sottolineato di essere stato fortemente voluto dal club e di essere lì per vincere. La società ha annunciato la firma, confermando l’ingaggio del calciatore. La presentazione è avvenuta attraverso i canali ufficiali del club, senza ulteriori dettagli sulla durata del contratto o altre modalità.

di Luca Amorosi Ora è anche ufficiale: Alberto Cerri è un nuovo giocatore dell’. L’attaccante, come ha reso noto la società amaranto, ha firmato un contratto fino al 2029 dopo essersi liberato del vincolo biennale che aveva col Cesena, che lo aveva prelevato a gennaio dal Como e aveva fissato una clausola rescissoria di 50mila euro per il trasferimento, che è stata corrisposta. Il Cesena aveva necessità di alleggerire il monte ingaggi e l’ di trovare una punta di categoria da mettere a disposizione di Bucchi. Così, la trattativa è decollata in breve tempo. A trent’anni di età, Cerri ad ha l’occasione per rilanciare la propria carriera dopo qualche passaggio a vuoto e alcuni infortuni di troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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