Colpo dell’Arezzo | preso l’attaccante ex serie A Alberto Cerri
L’Arezzo ha annunciato di aver firmato con Alberto Cerri, ex attaccante di Serie A, proveniente dal Cesena. Il contratto è a tempo determinato fino al 30 giugno 2029. Cerri, che ha già firmato, si aggregherà alla squadra nelle prossime settimane per preparare la stagione. La società ha comunicato l’acquisto senza ulteriori dettagli sulla cifra o le modalità dell’operazione.
AREZZO – L’Arezzo ha acquisito a titolo definitivo dal Cesena le prestazioni sportive dell’attaccante Alberto Cerri. Il nuovo calciatore amaranto ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029. Classe 1996, Cerri cresce nel settore giovanile del Parma Calcio fino ad esordire in serie A con la prima squadra gialloblù nella stagione 20122013. Nel 20152016 si trasferisce al Cagliari Calcio, tra le cui fila conquista la vittoria del campionato e la promozione in massima serie, mentre nella stagione seguente passa alla Spal, conquistando un’altra vittoria del torneo ed una nuova promozione in Serie A. Dopo due esperienze con Pescara Calcio e... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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