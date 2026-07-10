Colpo dell’Arezzo | preso l’attaccante ex serie A Alberto Cerri

Notizia in breve

L’Arezzo ha annunciato di aver firmato con Alberto Cerri, ex attaccante di Serie A, proveniente dal Cesena. Il contratto è a tempo determinato fino al 30 giugno 2029. Cerri, che ha già firmato, si aggregherà alla squadra nelle prossime settimane per preparare la stagione. La società ha comunicato l’acquisto senza ulteriori dettagli sulla cifra o le modalità dell’operazione.