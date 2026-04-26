Archeologo nel Regno Unito Il progetto che in Italia non hanno voluto l’ho sviluppato all’estero Qui la mentalità è diversa

Un archeologo ha raccontato di aver portato avanti un progetto in Italia che poi ha sviluppato all’estero a causa di differenze nella mentalità. Ha spiegato di aver tentato più volte di condividere la sua esperienza nel suo paese, ma il sistema accademico italiano non avrebbe accolto la sua proposta. Attualmente lavora nel Regno Unito, dove ha trovato un ambiente più aperto alle sue idee e al suo metodo di lavoro.

“Ho provato più volte a riportare la mia esperienza in Italia, ma il sistema accademico non era pronto ad accoglierla. All’estero invece ho trovato spazio per insegnare, fare ricerca e costruire una famiglia”. Fabio Carbone, 47 anni, nato a Crotone, è oggi docente universitario nel Regno Unito. Dopo la laurea in Archeologia all’Università della Calabria lascia l’Italia per svolgere servizio come volontario internazionale europeo in Portogallo. È da lì che inizia un percorso accademico e internazionale che lo porterà prima al dottorato e poi all’insegnamento universitario. “Mi resi conto che più che scavare ero interessato a come la cultura potesse contribuire allo sviluppo sociale, all’educazione e alla valorizzazione delle comunità”, racconta al fattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Archeologo nel Regno Unito. “Il progetto che in Italia non hanno voluto l’ho sviluppato all’estero. Qui la mentalità è diversa” Notizie correlate Leggi anche: Regno Unito: perché l’MI5 e i Tories hanno messo la Cina (e Starmer) nel mirino Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Per i turisti un biglietto a pagamento per i musei del Regno Unito?; Meraviglia e punizione. Trova questo splendore in un campo. Pubblica la foto sul social. Qualcuno segnala il post. Arriva la polizia. Finisce nei guai. Cos'è questo drago? A cosa serviva? Perchè l'azione giudiziaria?; L’erosione costiera minaccia il patrimonio archeologico dell’Agrigentino, serve più tutela: l’allarme di Mimmo Macaluso; Il centenario di Elisabetta II: il Regno Unito si ferma per la sovrana dei record. Si parte da Regno Unito e Stati Uniti con romanzi e saggi in lingua inglese grazie alla collaborazione con Bookshop.org https://www.wired.it/article/spotify-libri-vendita-app/utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dhfacebook&utm_conte - facebook.com facebook Il Regno Unito ammette di aver sottostimato di oltre 100 volte le emissioni di gas serra dei data center dedicati all'AI x.com