Bologna marocchino ubriaco si schianta contro auto dei CC

Da imolaoggi.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte a Bologna, un uomo di 27 anni, marocchino, ubriaco, ha forzato un posto di blocco e successivamente si è schiantato contro un’auto dei carabinieri. Nell’incidente, i due militari presenti sono rimasti feriti. L’uomo è stato sottoposto a test alcoolemico e fermato. La vettura coinvolta ha subito danni e si sono verificati disagi alla circolazione. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Strage sfiorata nella notte a Bologna dove un 27enne marocchino, ubriaco, ha prima forzato un posto di blocco e poi si è schiantato con l’auto contro una gazzella dei carabinieri, ferendo i due militari a bordo. Come racconta Il Resto del Carlino, poco prima dell’impatto, i militari lo avevano notato camminare con un’andatura sospetta mentre si avvicinava all’auto, una potente Mercedes. A quel punto, per la sicurezza sua e degli altri utenti della strada, gli hanno intimato di non mettersi alla guida in quelle condizioni e lui, forse per liberarsi rapidamente dei carabinieri, ha assicurato che a guidare sarebbe stata un’altra persona. Ma così, evidentemente, non è stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Automobile sulla folla a Modena: Il conducente scappa a piedi dopo l'impatto, la gente lo rincorre

Video Automobile sulla folla a Modena: Il conducente scappa a piedi dopo l'impatto, la gente lo rincorre

Notizie e thread social correlati

Ubriaco e senza casco si schianta contro un'auto: i soccorsiSabato sera intorno alle 19:45, in piazza Tommaseo, si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Marocchino ubriaco non si ferma l’alt e si scontra con un'auto dei carabinieri: due militari feritiUn uomo di 27 anni, ubriaco, ha forzato un posto di blocco e si è schiantato contro un’auto dei carabinieri, ferendo i due militari a bordo.

Si parla di: Ubriaco si scontra con una pattuglia, frontale dopo aver tentato la fuga: due carabinieri restano feriti.

bologna marocchino ubriaco siMarocchino ubriaco non si ferma l’alt e si scontra con un'auto dei carabinieri: due militari feritiNella fuga successiva ha colpito anche altri veicoli che si trovavano parcheggiati e poi ha cercato di scappare a piedi ... msn.com

bologna marocchino ubriaco siUbriaco si scontra con una pattuglia, frontale dopo aver tentato la fuga: due carabinieri restano feritiUn uomo è stato denunciato per resistenza: ha ignorato l’alt e provocato uno schianto con i militari. Era stato controllato poco prima e aveva ’promesso’ alle forze dell’ordine che non si sarebbe mess ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web