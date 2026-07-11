Bologna marocchino ubriaco si schianta contro auto dei CC

Nella notte a Bologna, un uomo di 27 anni, marocchino, ubriaco, ha forzato un posto di blocco e successivamente si è schiantato contro un’auto dei carabinieri. Nell’incidente, i due militari presenti sono rimasti feriti. L’uomo è stato sottoposto a test alcoolemico e fermato. La vettura coinvolta ha subito danni e si sono verificati disagi alla circolazione. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.

Strage sfiorata nella notte a Bologna dove un 27enne marocchino, ubriaco, ha prima forzato un posto di blocco e poi si è schiantato con l’auto contro una gazzella dei carabinieri, ferendo i due militari a bordo. Come racconta Il Resto del Carlino, poco prima dell’impatto, i militari lo avevano notato camminare con un’andatura sospetta mentre si avvicinava all’auto, una potente Mercedes. A quel punto, per la sicurezza sua e degli altri utenti della strada, gli hanno intimato di non mettersi alla guida in quelle condizioni e lui, forse per liberarsi rapidamente dei carabinieri, ha assicurato che a guidare sarebbe stata un’altra persona. Ma così, evidentemente, non è stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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