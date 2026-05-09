Ubriaco e senza casco si schianta contro un' auto | i soccorsi

Sabato sera intorno alle 19:45, in piazza Tommaseo, si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Un uomo, che si trovava alla guida di una motocicletta, è finito contro un'auto dopo aver perso il controllo. Si è scoperto che era ubriaco e senza casco. La Croce Bianca e un'ambulanza sono intervenute immediatamente per prestare assistenza.

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