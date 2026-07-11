Ducati ha raggiunto un accordo con il gruppo Hera per la gestione dell’impianto di depurazione aziendale, recuperando il 99% dei rifiuti prodotti dalle sue attività. La collaborazione tra le due aziende include anche un sistema di riciclo e un impianto di trigenerazione che copre l’84% del fabbisogno energetico e termico della fabbrica.

Ducati Motor e gruppo Hera insieme per l’economia circolare e l’efficienza energetica. Dopo il sistema di riciclo e l’impianto di trigenerazione che copre l’84% del fabbisogno elettrico e termico della fabbrica, la collaborazione fra Ducati ed Hera si rafforza ulteriormente con la gestione dell’impianto di depurazione aziendale. Herambiente Servizi Industriali si è appena aggiudicata il rinnovo dell’appalto della casa motoristica fino al 2028, con un’ampliamento delle attività che comprende anche la gestione degli scarti metallici e non, e quelli derivanti dalla distruzione controllata delle moto. Il risultato è un piano di trattamento altamente efficiente, che nel 2025 ha portato l’azienda di Borgo Panigale ad avviare al recupero il 99% dei rifiuti prodotti dalle sue attività. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, l’intesa tra Ducati e Hera sull’economia circolare: l’azienda di Borgo Panigale recupera il 99% dei rifiuti prodotti dalle sue attività

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