Intesa Sanpaolo rilancia sull’economia circolare | rinnovo con la fondazione Ellen MacArthur

Intesa Sanpaolo ha rinnovato la collaborazione con la fondazione Ellen MacArthur, organizzazione riconosciuta a livello internazionale per la promozione dell’economia circolare. La banca e la fondazione continueranno a lavorare insieme su progetti legati alla sostenibilità e alla transizione verso modelli di produzione e consumo più responsabili. La partnership si inserisce in un piano più ampio di iniziative volte a favorire pratiche economiche più sostenibili nel settore finanziario.

Intesa Sanpaolo rinnova la partnership strategica con la fondazione Ellen MacArthur, punto di riferimento internazionale per la transizione verso l’economia circolare. L’accordo, che compie dieci anni, prosegue con un nuovo contratto quadriennale. Dieci anni di collaborazione. La collaborazione sarà coordinata da Intesa Sanpaolo Innovation Center, centro di competenza del gruppo sulla circular economy, considerata leva chiave per orientare innovazione, investimenti e creazione di valore. Il modello circolare, che punta a sganciare lo sviluppo economico dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili, è sempre più centrale nelle strategie industriali e nelle politiche europee, anche alla luce delle tensioni energetiche e geopolitiche.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Lic-Eco: il progetto sull'economia circolare come compagna di scuolaHanno partecipato cinque aziende associate a Cisambiente: Greenthesis Group e Igers (focalizzate sul riciclo del tessile), Gruppo Iren e BTT Italia... Leggi anche: Intesa Sanpaolo a Miart con un omaggio a Schifano e Ryman Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atp Finals (ancora) a Torino: l'ace arriva da Intesa Sanpaolo; INTESA SANPAOLO, NUOVI PIANI DI INCENTIVAZIONE PER LE PERSONE DEL GRUPPO; Reyl Intesa Sanpaolo un po’ meno in rosso nel 2025; Intesa, nel 2026 confermato l'obiettivo 10 miliardi di utile netto. Intesa Sanpaolo lancia una nuova Obbligazione per il mercato retailIntesa Sanpaolo ha annunciato il lancio sul mercato MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana dell'Obbligazione Inverse Floater Dollaro USA. finanzaonline.com Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con Ellen MacArthur FoundationLa strategic partnership tra Intesa Sanpaolo ed Ellen MacArthur Foundation compie dieci anni e si rinnova con la firma di un nuovo contratto di collaborazione quadriennale. (ANSA) ... ansa.it #Investors #IntesaSanpaolo Intesa Sanpaolo vara i nuovi piani di incentivazione a lungo termine per le persone del Gruppo group.intesasanpaolo.com/it/newsroom/co… x.com Non sarà solo il confronto difficile con il primo trimestre 2025 a pesare sui conti del primo trimestre 2026 di doValue. Ma Intesa Sanpaolo conferma buy - facebook.com facebook