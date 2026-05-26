Come cambia la viabilità a Borgo Panigale con il tram di Bologna | dal Villaggio Ina alla Ducati
A Borgo Panigale sono iniziati i lavori per il tram di Bologna, con l’apertura di un cantiere che coinvolge il tratto tra il Villaggio Inaz e la zona Ducati. La strada è stata chiusa al traffico e sono stati installati i primi cantieri lungo la via. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli e i pedoni, che devono fare attenzione alle segnalazioni temporanee. La circolazione nel quartiere sarà soggetta a modifiche fino al completamento dei lavori.
Bologna, 26 maggio 2026 – Eccola, la Guida galattica per autostoppisti a Bologna. Un vademecum che, come nel celebre romanzo di Douglas Adams (e nel successivo adattamento cinematografico del 2005 di Garth Jennings), vuole fornire tutte le info su pianeti, alieni, salti nell’iperspazio. Solo che questa volta si parla di parcheggi, rotonde, fermate, strade. Continua così il nostro viaggio lungo la dorsale del tram, alla scoperta della nuova viabilità che accompagna la grande opera: dopo la zona attorno al Maggiore, il tour si concentra sul quadrante ovest della città, dal terminal di Borgo Panigale. Un’area in cui, ricorda il Comune, la posa dei binari è ormai completa al 100% (salvo due mini cantieri sulla Via Emilia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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