Come cambia la viabilità a Borgo Panigale con il tram di Bologna | dal Villaggio Ina alla Ducati

Notizia in breve

A Borgo Panigale sono iniziati i lavori per il tram di Bologna, con l’apertura di un cantiere che coinvolge il tratto tra il Villaggio Inaz e la zona Ducati. La strada è stata chiusa al traffico e sono stati installati i primi cantieri lungo la via. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli e i pedoni, che devono fare attenzione alle segnalazioni temporanee. La circolazione nel quartiere sarà soggetta a modifiche fino al completamento dei lavori.