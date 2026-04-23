Viene licenziato e perseguita l' ex datrice di lavoro a Livorno con minacce e pedinamenti | arrestato 40enne

A Livorno un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver perseguitato l’ex datrice di lavoro. Secondo quanto accertato, il quarantenne avrebbe minacciato, pedinato e cercato di estorcere denaro alla donna. Le autorità hanno portato a termine l’arresto in relazione a una serie di comportamenti che includono minacce e aggressioni. La vicenda si è svolta nel contesto di un rapporto di lavoro ormai terminato.

Un uomo di circa 40 anni a Livorno, accusato di atti persecutori ed estorsione ai danni della sua ex datrice di lavoro, è stato arrestato. Il fermo è stato disposto dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura, dopo che la vittima ha denunciato una serie di episodi violenti e minacce, culminati in un’aggressione armata e nella fuga dell’uomo in Francia. Perseguita l'ex datrice di lavoro a Livorno Minacce e richieste di denaro L'aggressione armata e la fuga La denuncia e l'arresto La fase delle indagini preliminari Perseguita l’ex datrice di lavoro a Livorno Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio dopo la cessazione del rapporto lavorativo tra la vittima e l’indagato, impiegato presso un negozio di generi alimentari gestito dalla donna.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Viene licenziato e perseguita l'ex datrice di lavoro a Livorno con minacce e pedinamenti: arrestato 40enne Notizie correlate Leggi anche: Minacce di morte, molestie e pedinamenti: 29enne arrestato per stalking Minaccia l’ex datrice di lavoro e dà fuoco alla sua macchina: arrestatoProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle misure giudiziarie da parte dei carabinieri di Cento.