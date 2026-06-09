Autista di bus viene scoperto a sciare ma è in malattia | licenziato la moglie medico scriveva i certificati falsi

Un autista di autobus è stato licenziato dopo essere stato sorpreso a sciare mentre era in malattia. La moglie, che lavora come medico, avrebbe fornito certificati medici falsi per giustificare l’assenza. In passato, si dice che l’autista si fosse fatto aiutare dalla moglie per evitare turni o non perdere ferie, utilizzando i certificati falsificati. La scoperta ha portato alla sua sospensione e successivo licenziamento.

Se non gli andava bene un turno o se non voleva sprecare troppe ferie c'era sempre la moglie ad aiutarlo. La donna, medico dell'Asl, compilava certificati di visita medica a domicilio cosicché il marito potesse prendersi malattia e godersi i giorni sotto Natale o le vacanze. La prassi sarebbe. 🔗 Leggi su Today.it

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