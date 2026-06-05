Un carrozziere è stato fermato dalla polizia mentre guidava con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite. L’auto apparteneva a una cliente, che non era a conoscenza della situazione. La polizia ha denunciato l’uomo per guida in stato di ebrezza e possesso di veicolo senza autorizzazione. L’incidente è avvenuto in provincia di Perugia. L’uomo è stato sottoposto a test alcolemico sul posto. La vettura è stata sequestrata.

Perugia, 5 giugno 2026 - Un carrozziere è stato denunciato dalla polizia di Assisi, non solo per essere stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello tollerato dalla legge, ma anche perché l'auto su cui viaggiava era di una cliente ignara di tutto. L'uomo, classe 1968, già gravato da numerosi precedenti di polizia, è finito nei guai per il reato di appropriazione indebita e guida in stato di ebbrezza. Le indagini. Il 57enne, dipendente di un’autocarrozzeria, è stato fermato a bordo di un veicolo di una cliente dagli agenti del commissariato di Assisi che lo hanno notato in palese stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrozziere fermato mentre guida con tasso alcolemico tre volte superiore al limite, l’auto era di una cliente

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