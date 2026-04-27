Guida pericolosa sulla Domiziana | fermato 49enne con tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Un uomo di 49 anni è stato fermato sulla strada Domiziana per aver guidato in condizioni di pericolo. Durante il controllo, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a tre volte il limite massimo consentito dalla legge. La polizia ha fermato l’auto e verificato lo stato dell’uomo, che si trovava in condizioni tali da aumentare il rischio di un incidente, se avesse proseguito la marcia.

Il suo tasso alcolemico era tre volte oltre i limiti consentiti dalla legge. In quelle condizioni, se avesse continuato a guidare, procedendo a velocità sostenuta, avrebbe potuto provocare un incidente. È finito nei guai un 49enne napoletano fermato dai carabinieri lungo la via Domiziana, nel territorio di Mondragone. I militari del Reparto Territoriale, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato non solo alla sicurezza stradale ma anche al contrasto dei reati in genere e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato un’autovettura che procedeva con un’andatura ritenuta pericolosa. Da qui la decisione di intervenire immediatamente.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Guida pericolosa sulla Domiziana: fermato 49enne con tasso alcolemico tre volte oltre il limite Notizie correlate Monza, alla guida con un tasso alcolemico di tre volte sopra il limite: denunciato un 53enneMonza, 24 marzo 2026 – Al volante con tasso alcolemico oltre tre volte il limite. Patentato da una settimana, viene trovato alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limitePer il giovane, sottoposto alla limitazione "alcol zero", è scattato il ritiro immediato del documento di guida.