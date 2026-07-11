Un uomo di 57 anni è stato fermato durante un controllo e sottoposto all’alcol test, risultando oltre tre volte il limite consentito. Dopo la verifica, ha spiegato che aveva mangiato insalata con molto aceto. La sua giustificazione è stata accolta come motivo del tasso alcolemico elevato. Le autorità hanno proceduto secondo le normative vigenti, senza ulteriori dettagli sui successivi passaggi.

"Troppo aceto nell'insalata". Questa la giustificazione trovata da un 57enne dopo aver effettuato l' alcol test, e averne superato il limite di tre volte. La Polizia di Stato di Bologna lo ha denunciato per guida in stato di ebrezza. Il fatto è successo durante la consueta attività di vigilanza stradale lungo la via Emilia quando una pattuglia del distaccamento di Polizia stradale di Imola, all’altezza di Castel San Pietro Terme (Bo), ha intimato l’alt al conducente di un furgone perché non faceva uso delle cinture di sicurezza. Non appena il conducente ha abbassato il finestrino, gli agenti hanno subito avvertito un forte odore di alcol. Alla richiesta di cosa trasportasse, l’autista rispondeva che aveva a bordo alcune bevande, compresi degli alcolici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bologna, alcol test e "troppo aceto nell'insalata": un caso clamoroso

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