Trova lavoro e restituisce al Comune un alloggio popolare allo Zen la casa viene riassegnata a una famiglia

Nelle ultime settimane, sono state condotte verifiche sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel quartiere allo Zen. Un documento mostra che una persona ha trovato un lavoro e ha restituito al Comune un alloggio popolare, che è stato successivamente assegnato a una famiglia. Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurare la corretta gestione degli alloggi.

Proseguono le attività di controllo e monitoraggio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica allo Zen, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e una gestione equa e trasparente degli alloggi. Nelle scorse ore è stato assegnato un immobile a un nucleo familiare composto da.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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