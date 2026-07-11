Bimba di 4 anni aggredita da un lupo in Umbria

Una bambina di circa 4 anni è stata aggredita da un lupo in Umbria mentre era con i genitori e altre persone. L’animale ha attaccato la piccola, che è stata morsa. Le persone presenti hanno urlato e sono riuscite a mettere in fuga il lupo. La bambina è stata portata in ospedale per le medicazioni. Non sono stati segnalati altri feriti. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità locali.

Una bambina di circa 4 anni è stata aggredita da un canide (“un lupo”, ha dichiarato il sindaco Fabio Di Gioia). La piccola si trovava insieme ai genitori e ad altre persone che appena si sono accorte della situazione hanno iniziato a urlare, mettendo in fuga l’animale. Poi sono stati chiamati i soccorsi. La bimba, che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’, non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche. “Sta bene”, ha dichiarato ancora il primo cittadino. Erano circa le 21:45. La piccola era ai giardini di Arrone quando l’animale sarebbe spuntato all’improvviso dalla vegetazione aggredendo la bimba, che è stata addentata alle scapole. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“L’ha trascinata via!”. Bimba aggredita da un lupo nel parco: terrore puro in ItaliaUna bambina di circa sei anni è stata aggredita da un lupo nel parco di una zona residenziale.

Bimba aggredita da un animale, grande paura ai giardini. Il sindaco: “È stato un lupo”Nella serata di giovedì 9 luglio, nei giardini pubblici di Arrone, una bambina di circa 4 anni è stata attaccata da un animale selvatico.

Temi più discussi: Bimba di 4 anni rischia di annegare a Leini. I bagnini: Guardava in basso, ci siamo tuffati subito; Arrone, bimba aggredita da animale in un parco. Il sindaco: Era lupo; Rischia di annegare in piscina, salvata una bimba di 4 anni; Bimba aggredita da un animale agli impianti sportivi, il sindaco di Arrone: Era un lupo, l’ho visto personalmente.

Roberto e Gianluca, i bagnini che hanno salvato la bimba di 4 anni a Leini https://t.co/PthlCh7d9w @LaStampa x.com

Arrone, bimba di 4 anni aggredita probabilmente da un lupo: Casi rarissimi, ma se confermato va rimossoAd Arrone, in Umbria, una bimba di 4 anni è stata aggredita da un animale ritenuto un lupo. Per lo zoologo Marco Antonelli prima servono conferme sull’identità e la dinamica, poi bisogna intervenire a ... msn.com

Lupo aggredisce bimba di 4 anni al parco e la trascina per diversi metri: choc ad Arrone. Il sindaco: Stiamo cercando di catturarloUna ricostruzione fatta dalle tante persone presenti ai giardini degli impianti sportivi giovedì sera, intorno alle 21,30 ad Arrone, ... msn.com