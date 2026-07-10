Una bambina di circa sei anni è stata aggredita da un lupo nel parco di una zona residenziale. L’animale l’ha trascinata via, causando panico tra i presenti. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i veterinari e le forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulla presenza di altri animali o sulla dinamica dell’accaduto.

Una serata trascorsa in un luogo frequentato dalle famiglie si è trasformata improvvisamente in un momento di paura. Pochi istanti possono bastare per cambiare completamente il clima di una giornata e trasformare un normale momento di gioco in una situazione di emergenza, soprattutto quando a essere coinvolto è un bambino. L’episodio ha richiamato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali, chiamate a ricostruire quanto accaduto e a verificare la presenza dell’animale segnalato nella zona. L’intervento delle persone presenti ha evitato che l’accaduto potesse avere conseguenze ancora più gravi. Leggi anche: Anziano disperso e ritrovato a Bolzano, forse aggredito da lupo L’aggressione nell’area degli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “L’ha trascinata via!”. Bimba aggredita da un lupo nel parco: terrore puro in Italia

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