Il parere dell’esperto | Il contagio avviene solo se ci sono i sintomi

Un esperto ha affermato che il contagio si verifica esclusivamente in presenza di sintomi. Recentemente, un contatto ravvicinato durante le procedure di imbarco ha richiamato alla memoria le restrizioni adottate sei anni fa, durante i periodi più severi della pandemia. In quel periodo, la paura del virus portò molte persone a rimanere in casa per tutelarsi, creando un ricordo ancora vivo nelle discussioni attuali.

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Un contatto ravvicinato e potenzialmente rischioso al momento dell’imbarco. Basta una frase per portarci indietro di sei anni fino ai tempi bui del Covid quando la paura del contagio ci obbligava a restare in casa per proteggerci da un virus meschino e pericoloso. Il caso della 37enne fiorentina in quarantena per aver condiviso un volo insieme a una delle vittime dell’Hantavirus sembra una storia già vista. Ma con nette differenze. Fa chiarezza Renzo Berti, medico specialista di Igiene, epidemiologia e medicina preventiva, da poco in pensione dopo aver ricoperto a lungo – e anche durante il Covid – il ruolo di direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il parere dell’esperto: "Il contagio avviene solo se ci sono i sintomi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allarme epatite A in Campania: quali sono i sintomi e come avviene il contagioAGI – Boom di casi di epatite A in Campania, dove ad oggi si contano 133 casi dall'inizio dell’anno. Allarme epatite A in Campania, 51 ricoveri. I sintomi e come avviene il contagioAGI – Boom di casi di epatite A in Campania, dove ad oggi si contano 150 casi dall'inizio dell’anno.