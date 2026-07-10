Una bambina di 4 anni è stata attaccata da un animale negli impianti sportivi comunali di Arrone, in Valnerina. Il sindaco ha dichiarato di aver visto personalmente un lupo sul luogo. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della bambina o sulla situazione dell’animale. La Polizia locale sta indagando sull’accaduto.

Paura ad Arrone (Terni), in Valnerina, dove una bambina di 4 anni è stata aggredita da un animale mentre si trovava nell’area degli impianti sportivi comunali. A riferire che si sarebbe trattato di un lupo è stato il sindaco del paese, Fabio Di Gioia: “Era un lupo, l’ho visto personalmente anche dopo l’aggressione mentre si allontanava verso il centro storico”. L’episodio è avvenuto giovedì sera intorno alle 21.30, in una zona molto frequentata dai residenti. Secondo la ricostruzione fornita dai presenti, l’animale sarebbe uscito dalla boscaglia vicino al campo da beach volley e avrebbe puntato la bambina, che si trovava vicino a un albero mentre mangiava un gelato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba aggredita da un animale agli impianti sportivi, il sindaco di Arrone: “Era un lupo, l’ho visto personalmente”

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Lupo aggredisce una bimba ad Arrone. Il sindaco Di Gioia: Sta bene, solo un fortissimo spavento

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