Un uomo ha litigato per pochi euro e ha dato fuoco alla propria casa. Dopo aver appiccato le fiamme, si è seduto sulla panchina davanti all’edificio a guardare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e le forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita. La casa è danneggiata, e l’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. La causa del gesto è ancora in fase di verifica.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali BIBBIENA – C’è chi, dopo una lite per pochi euro, sbatte la porta. Chi blocca il numero. Chi scrive uno stato passivo-aggressivo sui social. A Bibbiena, secondo l’accusa, un uomo avrebbe scelto direttamente l’incendio dell’appartamento, perché evidentemente discutere civilmente era sembrato troppo poco memorabile. I Carabinieri di Bibbiena hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne, ritenuto gravemente indiziato di aver appiccato volontariamente il fuoco a un’abitazione del centro casentinese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’incendio sarebbe partito dalla zona del letto della camera matrimoniale e si sarebbe poi esteso a quasi tutto l’appartamento, distruggendolo pressoché interamente. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bibbiena, litiga per pochi euro e dà fuoco alla casa: poi si mette sulla panchina a guardare

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