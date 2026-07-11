Un uomo ha dato fuoco all’appartamento in cui viveva, situato in una palazzina nella parte bassa di Bibbiena, dopo un litigio con il proprietario. Dopo aver appiccato il fuoco, si è seduto su una panchina davanti all’edificio a guardare le fiamme che hanno coinvolto anche altri appartamenti. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Ha dato fuoco all'abitazione in cui viveva per vendetta contro il proprietario e poi si è fermato sulla panchina davanti a guardare il rogo che ha investito non solo l'appartamento ma un'intera palazzina nella parte bassa di Bibbiena, Arezzo. Non senza aver prima avvertito il padrone di casa: guarda che ti sta bruciando tutto. L'incendiario, un uomo di 42 anni, originario dell'Ucraina, che lavorava in Casentino, è stato arrestato dai carabinieri, a quasi un mese di distanza. Il rogo risale infatti al 13 giugno, una domenica, dopo una lite fra il piromane e il proprietario che gli aveva affittato una stanza dell'abitazione, originata, secondo le indagini, da un debito di poche decine di euro. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Bibbiena, litiga con il proprietario di casa e gli incendia l'appartamento: arrestato

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