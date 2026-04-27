A Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, si è verificato un episodio di violenza domestica in cui un uomo ha incendiato l’appartamento del fratello dopo essere stato sfrattato dalla stessa casa. Per fortuna, l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine ha evitato che si verificasse una tragedia, impedendo che il rogo causasse danni più gravi o ferite.

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 27 aprile 2026 – Una ritorsione familiare che rischiava di trasformarsi in tragedia. Dietro l’incendio divampato nella tarda serata del 23 aprile in un appartamento di Castelnovo Monti, i carabinieri hanno ricostruito un gesto doloso maturato all’interno di una profonda frattura tra due fratelli. A innescare le fiamme, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato il fratello del proprietario dell’alloggio. La porta blindata trovata chiusa a più mandate. L’allarme è scattato attorno alle 22.30, quando le fiamme sono state notate sul terrazzino verandato di un appartamento al secondo piano. Sul posto sono intervenuti rapidamente carabinieri e vigili del fuoco: per consentire le operazioni di spegnimento i militari hanno dovuto forzare la porta blindata, trovata chiusa a più mandate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfratta il fratello di casa e lui per vendetta gli incendia l’appartamento: evitata tragedia

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