Durante le qualifiche del Gran Premio di Germania, Marco Bezzecchi è caduto e si è rotto la clavicola. L’incidente ha impedito al pilota di partecipare alla gara, che sarà quindi saltata. La prima parte della stagione si è conclusa con questa caduta, lasciando il pilota e i suoi team con poche speranze di recupero immediato. Bezzecchi dovrà ora affrontare il percorso di recupero.

L’unica cosa che resta da pensare a Marco Bezzecchi, adesso, è che la prima fase del campionato è terminata. Speriamo, davvero, di cuore, che anche questa estate maledetta, quando si ricomincerà, possa farlo in modo completamente diverso. Per il quarto GP di fila è stato costretto a ripiegarsi su se stesso, a recriminare, a sacramentare. Nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania, al Sachsenring, è caduto rovinosamente, quasi come gli era capitato due settimane fa ad Assen, in Olanda. Da allora era ancora acciaccato, pieno di dolori. Lo aveva detto lui stesso, arrivando al circuito della Sassonia, giovedì: "Qui si tratterà di stringere i denti, non so nemmeno io esattamente in che condizioni sono". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi, momento nerissimo: cade in qualifica e si rompe la clavicola. Niente GP di Germania

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