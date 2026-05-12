Filippo Baroncini senza pace tornato in gara da 2 mesi si frattura la clavicola | stagione a rischio

Filippo Baroncini, ciclista di 25 anni della squadra UAE Emirates, è stato coinvolto in una caduta durante il Tro-Bro Lèon. L'incidente ha provocato una frattura alla clavicola, costringendolo al ricovero d'urgenza. Da due mesi in gara, l'atleta si trova ora ad affrontare una possibile interruzione della stagione. La sua condizione rimane sotto controllo, ma il recupero potrebbe richiedere diverso tempo.

Filippo Baroncini, 25enne corridore della UAE Emirates, è stato coinvolto in una rovinosa caduta al Tro-Bro Lèon per cui è stato ricoverato d'urgenza, mettendo a serio rischio il prosieguo della stagione attuale. A distanza di soli2 mesi dal rientro in gara dopo il terribile infortunio che subì al Giro di Polonia dove fu messo in coma farmacologico per sottoporsi ad una delicatissima operazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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