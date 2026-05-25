Due giovani sono stati denunciati a Monza dopo aver minacciato gli agenti della polizia locale durante una rissa tra coetanei. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando i due coinvolti hanno iniziato a insultare e minacciare gli agenti intervenuti per sedare la lite. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha identificato e denunciato i giovani per minacce e disturbo pubblico.

Monza, 25 maggio 2026 – Una lite tra giovani finisce con insulti e minacce agli agenti della polizia locale. È accaduto tutto ieri pomeriggio, intorno alle 18.45 in pieno centro storico. La pattuglia di presidio dell'area ha notato in vicolo Bellani un capannello di giovani discutere in modo animato; con l'obiettivo di appurare cosa stesse accadendo e mantenere la situazione sotto controllo prima che potesse degenerare, due agenti si sono avvicinati al gruppo. La dinamica. Uno di loro, classe 1995, residente in provincia di Monza e Brianza, dal comportamento alterato e con andamento barcollante, nonostante gli amici lo invitassero a calmarsi, ha iniziato a inveire contro gli agenti sia con offese sia con minacce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, due giovani minacciano gli agenti della polizia locale dopo una rissa: denunciati

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