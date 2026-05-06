Batteria scarica alla fermata del bus gli agenti spingono la carrozzina elettrica | così un’anziana torna a casa

Sabato 2 maggio, in un quartiere della città, una donna in carrozzina elettrica si è trovata con la batteria scarica alla fermata del bus. Agenti della polizia locale e personale dell’azienda dei trasporti sono intervenuti per aiutarla, spingendo la carrozzina fino a casa. L’intervento si è svolto senza incidenti, e la donna è riuscita a tornare alla sua abitazione senza ulteriori problemi.

Una donna in carrozzina elettrica è stata aiutata dal personale GTT e della polizia locale a tornare a casa sabato 2 maggio nel quartiere Bertolla. La batteria del mezzo si è scaricata all’improvviso e la signora, di circa ottant’anni, si è trovata in difficoltà mentre stava scendendo dal bus in.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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