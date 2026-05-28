Atti osceni davanti a una minorenne alla fermata del bus | arrestato psicoterapeuta dei vip a Roma

Un uomo di 42 anni, psicoterapeuta noto anche per aver subito condanne precedenti per corruzione di minorenni e atti osceni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato eseguito dopo che si sono verificati atti osceni davanti a una minorenne alla fermata del bus in zona Tor Sapienza, vicino a due scuole. Le autorità hanno confermato che i fatti sarebbero avvenuti in quella zona.

Il 42enne, già condannato per corruzione di minorenni e atti osceni, è finito ai domiciliari. I fatti contestati sarebbero avvenuti vicino a due scuole in zona Tor Sapienza a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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