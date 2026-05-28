Atti osceni davanti a una minorenne alla fermata del bus | arrestato psicoterapeuta dei vip a Roma

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 42 anni, psicoterapeuta noto anche per aver subito condanne precedenti per corruzione di minorenni e atti osceni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato eseguito dopo che si sono verificati atti osceni davanti a una minorenne alla fermata del bus in zona Tor Sapienza, vicino a due scuole. Le autorità hanno confermato che i fatti sarebbero avvenuti in quella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 42enne, già condannato per corruzione di minorenni e atti osceni, è finito ai domiciliari. I fatti contestati sarebbero avvenuti vicino a due scuole in zona Tor Sapienza a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pavia, atti osceni sul treno davanti alla studentessa: una scena agghiaccianteUna giovane donna di 28 anni ha vissuto un episodio sconvolgente a bordo di un treno regionale in Lombardia.

Forio: atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini, arrestato 46enneUn uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Forio con l’accusa di aver compiuto atti osceni in un parco giochi frequentato da famiglie e...

Temi più discussi: Sorpreso a rubare in un’auto. Si denuda davanti ai passanti; Atti osceni davanti a una minorenne alla fermata del bus: arrestato psicoterapeuta dei vip a Roma; Cosenza, compie atti osceni su Corso Mazzini davanti le vetrine dei negozi. Fermato dalla polizia Municipale; Dalle rapine agli atti osceni al parco. Tunisino infila sei reati in 24 ore.

Atti osceni a una ragazzina a fermata del bus, arrestato psicoterapeuta dei vipGià condannato a un anno e 8 mesi e rimesso in libertà per corruzione di minorenni, e atti osceni davanti a minori ha colpito ancora. Si è fermato con l’auto davanti a una fermata dell’autobus, a ... rainews.it

Atti osceni davanti a minori: denunciatoHa compiuto atti osceni per due volte, davanti agli occhi di alcuni minori, in parchi pubblici. Un uomo di 62 anni, residente a Casalgrande, è stato denunciato dalla polizia locale dell’Unione ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web