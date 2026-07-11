A dicembre 2018, la Guardia di finanza ha portato all’arresto di un uomo coinvolto in una frode fiscale da 33 milioni di euro, basata su cooperative di facchinaggio. Oggi, gli imputati sono stati assolti in tribunale, mentre il fisco ha recuperato 1,3 milioni di euro. La vicenda ha attirato l’attenzione per l’entità dell’illecito e il coinvolgimento nel settore delle cooperative.

Fece scalpore, a dicembre 2018, l’indagine della Guardia di finanza che portò in carcere Giuseppe D’Armento, tarantino di Cenate Sotto, oggi 59enne. Fece scalpore perché raccontò di una frode fiscale da 33 milioni di euro costruita su cooperative del settore del facchinaggio. Alcune, per gli inquirenti, erano mere cartiere; altre riuscivano a infilarsi anche in realtà importanti come la Montello o la Kn, che in quel periodo lavorava per Coca Cola in provincia di Verona. Ritenuto il dominus di tutti gli imbrogli in quanto presidente del consorzio Soluzioni Globali, cui le cooperative facevano capo, D’Armento andò ai domiciliari dopo tre mesi di massima misura cautelare per poi uscirne assolto ad aprile 2024. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, frode fiscale da 33 milioni: assolti gli imputati, ma il fisco recupera 1,3 milioni

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