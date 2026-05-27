Maxi-frode fiscale milionaria | otto misure cautelari Sequestri per 33 milioni di euro

Otto persone sono state colpite da misure cautelari e sequestri per oltre 33 milioni di euro nell’ambito di una frode fiscale di dimensioni milionarie. La Guardia di Finanza di Verona, supportata da quella di Napoli, ha eseguito le misure su disposizione del giudice del Tribunale di Napoli. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver partecipato a un sistema di evasione fiscale di grandi proporzioni. Le indagini hanno portato al sequestro preventivo di ingenti somme.

La Guardia di Finanza di Verona, con il supporto di quella di Napoli, stanno eseguendo misure cautelari personali disposte dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di otto indagati ritenuti responsabili di una milionaria frode fiscale, già colpiti dal sequestro preventivo di oltre 33. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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GdiF Verona: frode fiscale milionaria.

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