Mappa del risparmio tra i distributori della provincia | dove conviene fare il pieno

Nella provincia della Tuscia, i prezzi del carburante variano tra i diversi distributori. Uno spostamento di pochi chilometri può portare a un risparmio immediato sul costo totale del pieno. La mappa del risparmio mostra le differenze di prezzo tra le varie stazioni di servizio presenti nell’area. Questi dati sono stati raccolti per evidenziare le variazioni di costo tra i diversi punti vendita.

Il costo del rifornimento nella Tuscia non è uniforme e spostarsi di pochi chilometri può determinare un risparmio immediato sul pieno. L’analisi dei dati estratti dall'Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mostra una forbice di prezzo molto ampia tra i diversi centri.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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