Pieno di diesel e benzina dove si spende di meno a Ravenna? Ecco la mappa

A Ravenna, i prezzi dei carburanti sono rimasti invariati nonostante le variazioni di quattro mesi fa. A marzo, i costi avevano subito un aumento a causa dell’aumento dei prezzi internazionali, portando il Governo a intervenire con uno sconto sulle accise. Attualmente, i prezzi di diesel e benzina sono stabili, ma il risparmio per gli automobilisti resta invariato rispetto a quel periodo. La mappa dei prezzi mostra differenze tra le varie stazioni di servizio, anche se i costi complessivi non sono cambiati.

Rispetto a quattro mesi fa, lo scenario sembra quasi capovolto nei numeri, ma l’effetto finale sulle tasche degli automobilisti ravennati è identico. A marzo, l’inizio della guerra in Iran aveva fatto impennare i prezzi, costringendo il Governo a introdurre uno sconto sulle accise. Oggi, dopo proroghe e progressivi ritocchi, quella stagione di sconti si è ufficialmente chiusa, Accise, riduzione azzerata e i prezzi tornano a correre. Da venerdì scorso la riduzione è stata azzerata e i prezzi sono tornati immediatamente a correre, cancellando in un lampo i piccoli benefici che il lento calo del barile di petrolio stava portando nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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