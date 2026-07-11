Benevento corsie esterne blindate con Sernicola | a rischio il Ceresoli-bis
Le corsie esterne del Benevento sono state blindate con l’aggiunta di un nuovo difensore. Con l’arrivo di un nuovo allenatore e il rinnovo di un giocatore già presente in rosa, la formazione sta definendo le proprie strategie per la prossima stagione di Serie B. La squadra sta lavorando per consolidare la difesa e prepararsi agli impegni futuri, mentre si discute anche sulla possibile conferma del giocatore che ha già avuto un ruolo importante nella passata stagione.
Tempo di lettura: 3 minuti Con l’arrivo di Beruatto e il rinnovo di Caldirola inizia a prendere sempre più forma il Benevento che sarà ai nastri di partenza del prossimo torneo di B. Dietro l’angolo per la Strega c’è ora il probabile approdo in giallorosso di Leonardo Sernicola, che può giocare sia a destra che a sinistra nel reparto difensivo. Il classico jolly che può essere utilissimo a stagione in corso, forte di 177 presenze in B e 33 A. Il classe 97’ di proprietà della Cremonese è reduce, come Beruatto, dall’ultima stagione trascorsa in prestito allo Spezia e chiusa con una totale ed inattesa retrocessione in Serie C. Il suo tempo con la maglia dei grigiorossi sembra finito e mancano pochi dettagli per considerarlo un nuovo calciatore del Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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