Benevento corsie esterne blindate con Sernicola | a rischio il Ceresoli-bis

Notizia in breve

Le corsie esterne del Benevento sono state blindate con l’aggiunta di un nuovo difensore. Con l’arrivo di un nuovo allenatore e il rinnovo di un giocatore già presente in rosa, la formazione sta definendo le proprie strategie per la prossima stagione di Serie B. La squadra sta lavorando per consolidare la difesa e prepararsi agli impegni futuri, mentre si discute anche sulla possibile conferma del giocatore che ha già avuto un ruolo importante nella passata stagione.