Il Benevento sta per ufficializzare l'acquisto di Pietro Beruatto dal Pisa. Il giocatore, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito allo Spezia, ha già raggiunto l'accordo con il club giallorosso. Nel frattempo, i sanniti stanno valutando anche l'inserimento di Ceresoli, con trattative ancora in corso. La fascia sinistra si sta delineando con l'arrivo di Beruatto, mentre le trattative con altri calciatori continuano.

Tempo di lettura: 2 minuti Accordo ad un passo tra Benevento e Pisa per l’approdo in giallorosso del laterale Pietro Beruatto, reduce da una stagione poco fortunata in prestito allo Spezia e chiusa con l’amara retrocessione dei liguri in Serie C. Il calciatore, tornato sotto la Torre pendente, non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Paolo Bianco e la trattativa per il suo trasferimento definitivo nel Sannio è in chiusura considerando anche il suo contratto in scadenza a giugno 2027. Per non perderlo a zero, il club toscano dovrebbe accontentarsi di una cifra poco superiore ai 400 mila euro per il classe 1998 che sembrava destinato ad inizio carriera a palcoscenici molto importanti, salvo poi dovere fare i conti con qualche stagione non entusiasmante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

© Anteprima24.it - Benevento, la fascia sinistra prende forma: Beruatto a un passo, Ceresoli nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Pieri allAscoli, Schimmenti al Benevento: il mercato prende forma

Notizie e thread social correlati

Avellino, la linea verde prende forma: quattro rinforzi nel mirinoL’Avellino sta rafforzando la rosa con quattro nuovi acquisti nel mercato estivo.

Leggi anche: Mercato Juve, la fascia sinistra è un cantiere aperto: Cabal verso l’addio, Cambiaso in bilico. Due i nomi nel mirino per il futuro

Temi più discussi: BENEVENTO, AFFONDO PER BERUATTO! LA STREGA ACCELERA: CONTATTI CON IL PISA, IL TERZINO È IL NUOVO OBIETTIVO; Benevento, il mercato entra nel vivo: Bellich in pole, Ruocco e Mosti accendono i sogni. De Luca resta una pista aperta.; Il Benevento punta Pietro Beruatto, si tratta col Pisa; Calciomercato Benevento, non solo Beruatto. In entrata occhi su Pontisso, ma….

BENEVENTO, AFFONDO PER BERUATTO! LA STREGA ACCELERA: CONTATTI CON IL PISA, IL TERZINO È IL NUOVO OBIETTIVOIl Benevento entra nella fase più intensa del mercato estivo e prepara una nuova operazione destinata a rinforzare la rosa in vista del campionato di Serie B. Il nome che nelle ultime ore sta ... sanniosport.it

Benevento, colpo per la fascia sinistra: arriva Celia a titolo definitivo dal CesenaIl Benevento ha piazzato un colpo per la corsia sinistra prelevando dal Cesena l'esterno Celia e facendogli firmare un accordo per un anno e mezzo con opzione. Questi i due comunicati dei club: Il ... tuttomercatoweb.com