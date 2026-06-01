La Roma accelera sul mercato | Mario Mitaj il primo nome per le corsie esterne

La Roma ha messo nel mirino Mario Mitaj come primo obiettivo per rafforzare le corsie esterne. La società sta accelerando le trattative per portarlo in squadra. Il club lavora per definire i dettagli dell’operazione, mentre il calciatore è valutato come un rinforzo per la prossima stagione. La trattativa si inserisce in un piano di rafforzamento della rosa in vista del campionato 2026-2027.

La Roma continua a programmare il proprio futuro in vista della stagione 2026-2027. In attesa dell’ufficialità di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo giallorosso, dopo la separazione con Ricky Massara, il club giallorosso sta già lavorando sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa competitiva e all’altezza delle ambizioni della società. La qualificazione alla prossima Champions League, conquistata sette anni dopo l’ultima partecipazione alla massima competizione europea, rappresenta un importante punto di partenza sia dal punto di vista sportivo che economico. Le risorse garantite da questo prestigioso traguardo consentiranno infatti alla Roma di intervenire sul mercato con maggior serenità, puntando a rinforzare diversi reparti della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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