Benedetta Rossi e Marco Gentili stanno viaggiando per adottare due bambine. Le due bambine sono state scelte e il viaggio è in corso. Rossi ha parlato in passato delle difficoltà nel concepire figli con il marito. La coppia ha deciso di adottare, definendo l’evento “il viaggio più importante della nostra vita”. Nessun dettaglio sui tempi o sui luoghi coinvolti.

Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno adottato due bambine e in queste ore stanno viaggiando per andarle a prendere. Finalmente hanno trovato i pezzi mancanti di quel puzzle messo su anni fa Benedetta Rossiha parlato spesso della difficoltà nell’avere figli con suo marito. Per diversi anni ci hanno provato ma non sono mai arrivati e questa cosa li ha unito molto.Una ferita che hanno cercato di curare in diverso modo, attraverso il lavoro e l’amore per la cucina.Ma adesso Benedetta annuncia sui social una bellissima notizia: sta partendo con suo marito per andare a prendere due bambine che adotterà, due sorelline. Benedetta Rossisui social ha scritto:“Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Benedetta Rossi adotterà due bambine: “Il viaggio più importante della nostra vita”

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