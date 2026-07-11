Benedetta Rossi in aeroporto con due valigie | ecco perché questo viaggio le cambierà la vita per sempre

Da screenworld.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Benedetta Rossi ha annunciato su Instagram di aspettare due bambine adottate, condividendo una foto in aeroporto con due valigie e i passaporti in mano. La notizia riguarda la sua futura genitorialità e rappresenta un cambiamento significativo nella sua vita.

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Una foto in aeroporto, due valigie, i passaporti in mano e un sorriso che vale più di mille parole. Benedetta Rossi ha scelto Instagram per condividere con i suoi milioni di follower la notizia più importante della sua vita: lei e il marito Marco Gentili stanno per diventare genitori di due bambine adottate. Un annuncio che ha immediatamente scatenato un’ondata di commozione e affetto, perché dietro quella partenza apparentemente uguale a tante altre si nasconde un viaggio di anni, fatto di attese, speranze e una determinazione che non ha mai vacillato. “ Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso “, scrive la food blogger marchigiana in un lungo e toccante post su Instagram. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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benedetta rossi benedetta rossi in aeroportoBenedetta Rossi diventerà presto mamma di due bambineBenedetta Rossi annuncia sui social che lei e il marito Marco Gentili stanno per diventare genitori adottivi di due sorelline. vicenzareport.it

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