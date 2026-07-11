Benedetta Rossi e il marito hanno adottato due bambine, un percorso iniziato dopo anni di tentativi. La coppia ha commentato che l’adozione è stata il loro modo per diventare genitori. La notizia è stata condivisa pubblicamente dopo aver parlato della scelta in diverse interviste, tra cui una a Verissimo. La decisione di adottare è stata descritta come complessa, ma significativa per loro.

Un traguardo che arriva dopo anni di tentativi, della quale la stessa Benedetta aveva parlato in diverse interviste, come quella a Verissimo di ottobre 2025, durante la quale si era aperta sul grande amore per il marito, che c’è sempre stato nei suoi momenti difficile come la delicata operazione dovuta a un nodulo alla tiroide, e sul motivo della mancanza di figli: «Non li abbiamo perché non sono arrivati». Parole alle quali avevano fatto da eco quelle, rotte dall’emozione, del marito, che sosteneva: «Credo che saremmo stati dei buoni genitori». Ora le cose stanno per cambiare e la loro famiglia, già unitissima, sta per prendere una nuova forma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Benedetta Rossi e il marito adottano due bambine: «Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà»

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