Benedetta Rossi e il marito stanno completando le procedure di adozione di due bambine. La food creator marchigiana ha annunciato che le prossime ricette e torte saranno giudicate anche dalle due bambine adottate.

ALTIDONA Le prossime torte e ricette di Benedetta Rossi, la food creator marchigiana tra le più seguite in Italia, saranno valutate dai palati severissimi di due bambine: la star dei fornelli social e il marito Marco Gentili hanno infatti annunciato di essere in procinto di concludere l’iter di adozione di due bambine. L’annuncio, corredato da una foto della coppia scattata in aeroporto, è arrivato ieri con un post su Instagram (neanche a dirlo diventato immediatamente virale) nel quale Benedetta Rossi ha annunciato la conclusione dell’iter di adozione. Lei e il marito diventeranno genitori di due bambine. La partenza serve a completare gli ultimi adempimenti formali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Benedetta Rossi diventa mamma (con l'adozione di due bambine). «Ora comincia il viaggio più bello»

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Benedetta Rossi diventa mamma, l'annuncio sui social: «Oggi partiamo per il viaggio più emozionante»

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