Una coppia sta adottando due sorelline. La foodblogger e cuoca ha pubblicato su Instagram una foto con il marito, entrambi con trolley e passaporti, annunciando l’arrivo delle due bambine. La donna ha scritto che il viaggio più bello sta per iniziare, senza fornire dettagli sul percorso o sui tempi. La notizia riguarda l’adozione di due minori da parte della coppia.

La nota cuoca e blogger Benedetta Rossi diventerà mamma di due bambine, che adotterà assieme al marito. Lo ha annunciato lei stessa con un lungo post su Instagram accompagnato da una foto che ritrae la coppia in partenza con trolley e passaporti. “Il viaggio più importante della nostra vita – scrive Rossi – Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille. Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati.Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La foodblogger Benedetta Rossi adotta due sorelline: “Comincia il viaggio più bello”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Benedetta Rossi e il marito diventano genitori di due bambine: “Inizia il viaggio più bello della nostra vita”Benedetta Rossi e il marito, sposati dal 2009, sono diventati genitori di due bambine dopo aver concluso l’iter di adozione.

Leggi anche: Benedetta Rossi adotterà due bambine: “Il viaggio più importante della nostra vita”

Argomenti più discussi: La cuoca e food blogger Benedetta Rossi diventa mamma: Con mio marito Marco adottiamo due bambine; Marco Bocci e Laura Chiatti, il figlio Pablo compie 10 anni: Sei quel miracolo che vive dove il cielo bacia le stelle.

Benedetta Rossi e il marito diventano genitori di due bambine: Inizia il viaggio più bello della nostra vitaLa foto dall’aeroporto della popolare foodblogger marchigiana e di Marco Gentili, pronti a concludere l’iter di adozione di due sorelline: La fine di un percorso durato anni. Stop al lavoro e ai soc ... ilrestodelcarlino.it

Benedetta Rossi e il marito: La famiglia si allarga, diventiamo mamma e papàLa coppia, nota per il brand Fatto in casa da Benedetta, ha condiviso con la community la notizia dell'imminente arrivo in famiglia di due bambine ... dire.it