Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic e si è qualificato per la finale di Wimbledon. Il tennista italiano ha commentato la vittoria definendola “bellissimo” e ha espresso entusiasmo per la finale contro Zverev. La partita di ieri ha visto Sinner superare il favorito, portandolo a disputare la sua prima finale nel prestigioso torneo. La sfida finale si svolgerà nei prossimi giorni.

"È bellissimo giocare un'altra finale in un torneo così speciale". Commenta così Jannik Sinner la vittoria di ieri contro Novak Djokovic, che lo spedisce dritto alla finale di Wimbledon. Nel tempio del tennis, il numero uno al mondo incontrerà il tedesco Sascha Zverev già reduce dalla vittoria slam al Rolland Garros contro Flavio Cobolli. "Domenica c'è una finale importante e cercherò di essere la migliore versione di me stesso - ha aggiunto l'altoatesino - Zverev è un giocatore difficile da affrontare, sta servendo molto bene e ci proviamo. Una finale Slam è diversa, c'è maggior attenzione e tensione. Sono contento però di essere qui e di giocare un'altra finale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Bellissimo esserci ancora". Jannik prepara la finale Wimbledon contro Zverev

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