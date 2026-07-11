Thibaut Courtois non voleva lasciare il campo in Spagna-Belgio. La rivelazione arriva direttamente dal portiere nelle interviste dopo la sconfitta con eliminazione ai quarti di finale: "Ho sentito qualcosa dopo un rinvio lungo, pensavo fosse solo tensione muscolare al bicipite femorale dopo tanti lanci. Dopo ho avvertito un peggioramento, mi sono seduto un attimo per farmi visitare dal medico"., Il numero uno del Real Madrid però stava tutto sommato bene: "Volevo continuare, ma non riuscivo a calciare bene. L'allenatore mi ha detto che, se non fossi stato al 100%, mi avrebbe sostituito. Gli ho spiegato che non ero a posto ma volevo riprovare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Polveriera Belgio dopo l'eliminazione. Courtois: "Volevo restare in campo". Garcia sotto processo

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