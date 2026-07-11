Belgio polemiche dopo l’eliminazione Courtois | Volevo rimanere in campo Garcia sotto processo
Dopo l'eliminazione, sono scoppiate polemiche in Belgio. Il portiere si è infortunato e ha lasciato il campo, mentre il suo sostituto, Lammens, è stato coinvolto nel gol decisivo della Spagna. Il portiere ha dichiarato di aver voluto continuare a giocare nonostante il problema fisico. L'allenatore è sotto inchiesta per le scelte fatte durante la partita.
Il portiere è uscito per infortunio e il suo sostituto, Lammens, è stato protagonista in negativo nell’episodio del gol decisivo della Spagna. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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