Alle 14, Anna Pepe si presenta alle Befane di Rimini per un meet & greet. Oltre 2.000 persone hanno già scaricato i coupon dal sito del centro commerciale. La rapper è al centro dell’attenzione e l’afflusso di pubblico è consistente. La giornata si svolge senza incidenti, con i partecipanti in fila in attesa di incontrare l’artista. L’evento prosegue con l’afflusso di fan che attendono di incontrarla di persona.

Anna Pepe debutta oggi alle 14 alle Befane di Rimini. Più di 2mila coupon già scaricati dal sito del centro commerciale per assistere al suo meet & greet. Il coupon dà diritto a salire sul palco con Anna per il firmacopie del suo nuovo cd. Classe 2003, Anna, tra le rapper più ascoltate al mondo, presenterà il nuovo album ’Million dollar babe’. Oltre ad essere un’icona del mondo urban-pop, racconta le sue storie nelle quale i giovani si identificano, fa tendenza con i suoi look e i testi delle canzoni che scrive sono veri e propri manifesti generazionali. "Il successo per me è sentire i giovani che cantano i miei pezzi", ha dichiarato recentemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Befane, una giornata tutta Pepe. Migliaia in fila per la rapper

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