Anna Pepe e il selfie con Mattarella | Grazie Mr President Perché la rapper era la Quirinale

Anna Pepe ha pubblicato su Instagram un selfie con il presidente della Repubblica, accompagnato dalla didascalia “Grazie Mr President”. La foto ha attirato molta attenzione e ha portato la rapper in cima alla classifica dei post più virali della settimana sulla piattaforma. La presenza di Pepe al Quirinale ha suscitato curiosità tra gli utenti e ha contribuito a aumentare la visibilità del suo profilo social.

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A colpire i fan dell’artista non è stata però solo la sua presenza al Quirinale ma anche il dress code non convenzionale Ci voleva un selfie con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare schizzare Anna Pepe al primo posto della classifica dei post più virali di Instagram dell’ultima settimana. La rapper, 23 anni il prossimo agosto, ha infatti superato quota 570 mila like (un record per il suo profilo social) condividendo una foto con Mattarella durante un incontro a porte aperte con gli artisti tenutosi al Quirinale. “Grazie per l’invito Mr President”, ha scritto Anna Pepe sulla sua pagina personale, pubblicando una carrellata di immagini scattate all’interno del Palazzo, dove vive e lavora Mattarella.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anna Pepe e il selfie con Mattarella: “Grazie Mr President”. Perché la rapper era la Quirinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Anna Pepe e il selfie con Mattarella al Quirinale: “Grazie per l’invito Mr President”Roma, 13 maggio 2023 – C’era anche la rapper Anna Pepe, stamattina al Palazzo del Quirinale, per l’incontro con il presidente della Repubblica,... Il selfie virale di Anna con il presidente della Repubblica Mattarella: «Grazie per l'invito, Mr President»Molto probabilmente, il Presidente della Repubblica e gli organizzatori dell'evento non si aspettavano tutto questo riscontro mediatico, invece è... Temi più discussi: Anna Pepe, selfie con Mattarella al Quirinale: Grazie per l’invito Mr President; Grazie per l’invito Mr President: il selfie di Anna Pepe con Mattarella alla cerimonia SIAE; Anna Pepe, la storia dietro al selfie con Sergio Mattarella; Il selfie di Anna Pepe con Mattarella, com’è finita al Quirinale. Il look dal Presidente e la dedica - Foto. Anna Pepe oramai irriconoscibile… manco i parenti x.com Anna Pepe e il selfie con il presidente Sergio Mattarella, perché sono insieme: Feat quandoAnna Pepe sorprende con un selfie insieme a Sergio Mattarella al Quirinale: perché la rapper era con il Presidente della Repubblica. donnaglamour.it Anna Pepe con i capelli rosa al Quirinale: il nuovo look per l’incontro col Presidente MattarellaIeri al Palazzo del Quirinale è stato celebrato il 145esimo anniversario della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e sono state molte le ... fanpage.it