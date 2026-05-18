Ghali alla sfilata di Gucci a New York il rapper in prima fila accanto ad Anna Wintour e Mariah Carey

Il rapper Ghali si è seduto in prima fila a Times Square durante l’evento GucciCore, organizzato dalla maison di moda. La sfilata Cruise, disegnata da Demna, ha avuto luogo in uno dei luoghi più iconici di New York, attirando l’attenzione di numerosi ospiti. Accanto a lui si sono sistemate personalità come Anna Wintour e Mariah Carey, creando un mix di musica, moda e star internazionale. La manifestazione ha portato in città una proposta di moda rivolta alla stagione successiva.

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Home > Spettacoli > Moda > Ghali in prima fila a Times Square per GucciCore, l’evento della Maison che ha acceso la celebre piazza di New York con la prima sfilata Cruise firmata da Demna. Accanto a lui la storica direttrice di Vogue Anna Wintour e star del calibro di Mariah Carey, Shawn Mendes e Kim Kardashian. Il rapper era l’unico artista italiano in front raw ad assistere alla presentazione della collezione Cruise, la linea di abiti che i grandi marchi presentano fuori dai classici calendari delle sfilate. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ghali alla sfilata di Gucci a New York, il rapper in prima fila accanto ad Anna Wintour e Mariah Carey ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GHALI a New York per la sfilata Gucci Cruise 2027 con Mariah Carey, Shawn Mendes e Kim Kardashian Sullo stesso argomento Leggi anche: Mariah Carey, in vendita il suo attico di New York L’attico triplex di Mariah Carey a New York è in vendita (e il prezzo fa girare la testa)Quando non è impegnata in tour mondiali o nello studio di registrazione, Mariah Carey si dedica alla gestione del suo considerevole patrimonio... Ghali alla sfilata di Gucci a NY, in prima fila accanto ad Anna Wintour e Mariah Carey VIDEOGhali in prima fila a Times Square per GucciCore, l’evento della Maison che ha acceso la celebre piazza di New York con la prima sfilata Cruise firmata da Demna. Accanto a lui la ... ilgazzettino.it Ghali conquista New York: prima fila esclusiva con Anna Wintour e Kim Kardashian alla sfilata Gucci Cruise di DemnaNew York si è illuminata per il debutto della prima collezione Cruise di Gucci firmata da Demna, trasformando la celebre Times Square in un palcoscenico globale della ... ilmessaggero.it