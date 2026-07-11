Alle 18:30 di oggi, la gastronomia Beccofino di Marina di Massa ha riaperto con una nuova veste. La sede, aperta originariamente il 26 aprile 2025, ora propone solo piatti gluten free al 100%. La modifica riguarda anche l’aspetto del locale, che si presenta con un restyling. L’evento di inaugurazione si svolge fino alle 20, con clienti e curiosi invitati a scoprire il nuovo concept.

Cambio di veste per la gastronomia Beccofino di Marina di Massa da tradizionale a gluten free al 100%. L’inaugurazione è per oggi dalle 18,30 fino alle 20 nella sede che aveva aperto i battenti il 26 aprile del 2025. "Questo cambiamento – spiega il titolare Stefano Fassina – risponde alle esigenze del numero crescente di clientela con problemi di intolleranza e di celiachia. Ma è anche un modo strategico di diversificare l’offerta sul tessuto locale. Ci sono tante gastronomie ma nessuna con prodotti fatti al momento per questo segmento. Diventeremo anche un punto dell’ Aic, l’Associazione italiana celiachia ". Prima di questa attività Fassina gestiva ristoranti in Versilia e prestava consulenze turistiche in Russia e negli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beccofino, restyling e rilancio. Da oggi è ’gluten free’ al 100%

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