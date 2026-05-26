Da venerdì 29 maggio a lunedì 1° giugno, Sarzana ospiterà la seconda edizione del Free Food Festival, dedicato a cibo senza glutine e vegan, con musica e iniziative per l'inclusione. Quattro giorni di eventi si svolgeranno nel centro cittadino, con stand e attività rivolti a diverse esigenze alimentari. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative sanitarie e mira a promuovere stili di vita più inclusivi e sostenibili.

Sarzana, 26 maggio 2026 – Fervono i preparativi per la seconda edizione del Free Food Festival. Da venerdì 29 maggio a lunedì 1° giugno Sarzana tornerà infatti a ospitare la «rivoluzione gentile» con quattro giornate dedicate al mondo senza glutine e all’inclusività. Il primo festival dedicato al mondo gluten free e veg trasformerà ancora una volta la città in un grande spazio aperto all’incontro e alla condivisione, con programma che unirà street food, musica, intrattenimento e approfondimenti tematici dedicati all’alimentazione. La manifestazione ideata dalla panificatrice, pasticcera e influencer gluten free sarzanese Valentina Leporati, visto l’enorme successo della prima edizione, quest’anno si allargherà coinvolgendo, oltre alla centralissima piazza Matteotti, anche piazza Garibaldi e piazza De Andrè. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Free Food Festival”. Cibo, musica e inclusione sono gluten free e veg

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Qualcun altro pensa che questi nuovi crossover FFXIV x Food stiano diventando esagerati? reddit