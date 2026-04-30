È stato presentato un nuovo pane di grano gluten free prodotto in un laboratorio di Avellino. La produzione mira a offrire una soluzione alimentare sicura per chi soffre di celiachia, garantendo un prodotto che passa direttamente dalla lavorazione alla tavola. La notizia riguarda un'innovazione nel settore alimentare locale, con un'attenzione particolare alla salute e alle preferenze dei consumatori con esigenze specifiche.

Dal laboratorio alla tavola per la salute e la gioia del palato delle persone con celiachia. L’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr di Avellino ha realizzato un prototipo di pane di frumento con un contenuto di glutine nativo inferiore a 20 parti per milione, un valore che consente di classificarlo come gluten free. Un prototipo realizzato su un impianto pilota descritto sulla rivista ‘Food Frontiers’ e ottenuto grazie a una tecnologia enzimatica sviluppata presso il laboratorio guidato da Mauro Rossi e brevettata a livello internazionale. “Il pane che abbiamo ottenuto rappresenta il primo esempio al mondo nel comparto dieto-terapeutico del gluten free, destinato principalmente alle persone intolleranti, celiaci e sensibili al glutine”, spiega il ricercatore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ecco il pane di grano gluten free Made in Avellino

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